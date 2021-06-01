عبد الحفيظ: منح اللاعبين المنضمين للمنتخب الأولمبي راحة اليوم من التدريبات

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي منح اللاعبين المنضمين للمنتخب الأولمبي راحة اليوم من التدريبات.





وحصل لاعبو الأهلي على راحة يومين بعد العودة من قطر، فيما حصل لاعبو الفريق المنضمون للمنتخب الأولمبي على راحة إضافية اليوم.





وكان الأهلي قد عاد من قطر يوم الأحد الماضي، بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي بتغلبه على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.





واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من قطر، والتي استمرت لمدة يومين.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التي تقام يوم ١٩ يونيو الجاري في تونس، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال سيد عبد الحفيظ إن الجهاز الفني للأهلي يدرس إقامة مباراة ودية نهاية الأسبوع الجاري، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الترجي التونسي المقرر إقامتها في تونس ١٩ يونيو الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



