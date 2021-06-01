فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

أخطر مسؤولو النادي الأهلي وكيل أعمال المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، عدم فتح باب الحديث في أي عروض خلال الفترة الحالية.

ويسعى مسؤولو النادي الأهلي إلى فرض حالة من التركيز داخل صفوف الفريق الأحمر قبل المباريات الهامة المقبلة التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة والتي في مقدمتها مواجهتي الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشدد مسؤولو النادي الأهلي على وكيل أليو ديانج بعدم الحديث في الوقت الحالي عن أي عروض خاصة وأن الفريق يركز على المباريات الهامة المقبلة.

ويطير أليو ديانج خلال الساعات القليلة المقبلة إلى مالي من أجل الانضمام لمعسكر منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي.

واستأنف الأهلي تدريباته في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار التحضير للمرحلة المقبلة وذلك بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة عقب العودة من قطر والتتويج بلقب السوبر الإفريقي بالفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.