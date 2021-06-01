عبد الدايم: الدولة المصرية تشهد اهتماما غير مسبوق في تقدير الرموز الابداعية





أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة التقديرية - النيل - التفوق – التشجيعية فى مجالات الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية ، الاقتصادية والقانونية وذلك بعد الاجتماع الذى تم عقده مع الدكتور هشام عزمى آمين عام المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز بمسرح الأوبرا الكبير مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على السلامة العامة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.





في بداية الاجتماع قالت عبد الدايم ان لقاء اليوم ياتى في ظل التحديات التى تفرضها جائحة كورونا لاستكمال الرسالة الثقافية الهادفة للتنوير والحرص على التواصل الدائم والمستمر مع رموز مصر ومبدعيها ، واضافت أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تشهد حراكا ثقافيا كبيرا واهتماما غير مسبوق بمفردات الحياة الثقافية ومن بينها تقدير الرموز الابداعية في كافة المناحي إيماناً بالدور الفاعل الذى تلعبه الثقافة باعتبارها أحد الأدوات المهمة للقوى الناعمة فى إعادة تشكيل الوعى وبناء الإنسان ومواجهة الفكر المتطرف .





وقال امين عام الاعلى للثقافة إنه للعام الثاني ينعقد هذا الاجتماع في ظل ظروف استثنائية ليعود المجلس ليبرهن عن ما تمثله جوائز الدولة من مكانة فكرية وثقافية متميزة علي مستوي الوطن العربي وليس مصر فحسب وقدم الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها ورعايتها المستمرة بهدف تكريم المبدعين في شتى مجالات الفكر والثقافة، كما وجه التحية للجان فحص الجوائز والتي وانهت اعمالها بكفاءة عالية ودون تقصير.

وجاءت النتائج كالتالى:

جائزة الدولة للتفوق

في مجال الفنون

فاز بها كل من الدكتورة منى صالح حسنين الصبان "منى الصبان" ، الدكتور محمد شريف محي الدين "شريف محي الدين" .

في مجال الآداب

فاز بها كل من اسم الراحل الدكتور بهاء الدين محمد عبد المجيد "بهاء عبد المجيد" ، احمد ابراهيم حامد محمد "احمد ابو خنيجر".

في مجال العلوم الاجتماعية

فاز بها كل من الدكتور محمد سالمان محمد سالمان طايع"سالمان طايع"، الدكتورة عالية محمد عبد المنعم محمد "عالية المهدي"، وائل لطفي علي شلبي "وائل لطفي".

أما جوائز الدولة التقديرية

ففي مجال الفنون

فاز بها كل من الدكتور راجح سامي داود "راجح داود"، الدكتورة زينب محمد سالم علي" زينب سالم" ، اسم الراحل مصطفى محرم مصطفى عنبر "مصطفى محرم".

في مجال الآداب

فاز بها كل من سلوى احمد بكر طلب "سلوى بكر"، الدكتور طبيب محمد المنسي المنسي قنديل "المنسي قنديل"، احمد شوقي احمد محمد حجاب "شوقي حجاب".

في العلوم الاجتماعية

فاز بها كل من الدكتور أحمد يوسف أحمد محمد عبد الرحمن "احمد يوسف احمد"، الدكتورة سرية عبد الرازق محمد صدقي "سرية عبد الرازق صدقي"، الدكتور محمد عفيفي عبد الخالق عفيفي" محمد عفيفي"، الدكتور احمد احمد صقر عاشور "احمد صقر عاشور".

اما جوائز النيل للمبدعين المصريين

في مجال الفنون

فاز بها الدكتور مصطفى عبد المعطي عبد العال سالم" مصطفى عبد المعطي".

في مجال الآداب

الكاتب المسرحي محمد سلماوي .

في مجال العلوم الاجتماعية تم حجب الجائزة

أما جوائز النيل للمبدعين العرب فاز بها الدكتور رضوان نايف السيد احمد "رضوان السيد"من دولة لبنان .





وجاءت نتيجة جوائز الدولة التشجيعية كالتالى

أولاً فى مجال الفنون

• عدد الجوائز 8

• الفائزون 7

• الجوائز التى حجبت 1

1- فرع فن التصوير

الفنان/ أحمد يحيى سعيد البدوى

العمل الفائز: "مراكب" زيت على قماش.

2- فرع فن الجرافيك

الفنان/ باسم عبد الجليل حسين عبد الجليل

العمل الفائز: عمل طباعة على سطح بارز مقاس 50×50سم بالإطار بالمعارض الطوافة.

3- فرع العزف على آلة الكونترباص

الفنانة / سمر طلعت أحمد حافظ

العمل الفائز: عزف كونشيرتو ومقطوعات الكونترباص والبيانو (ألمانيا) Kossevitzky medly.

4- فرع نقد مسرحى

حُجبت الجائزة

5- فرع تصميم ديكور مسرحى

الأستاذ/ محمود فؤاد صدقى محمد

العمل الفائز: تصميم ديكور العرض المسرحى "مسافر ليل".

6- فرع النشر المعمارى والعمرانى عمل منشور "كتاب أو دورية فى العمارة والعمران"

الدكتور/ محمد كمال عبد العزيز الشاهد

العمل الفائز: كتاب بعنوان “Cairo since 1900 An Architectural Guide”

7- فرع دراسة عن الآلات الموسيقية الشعبية

الأستاذ/ محمد سيد محمد حسن

العمل الفائز: كتاب العناصر الموسيقية الشعبية المرتبطة بالبيئة النوبية "الطنبورة نموذجًا".

8- فرع الموسيقى التصويرية للفيلم الروائى الطويل

الموسيقار/ خالد أحمد محمد الكمار

العمل الفائز: الموسيقى التصويرية لفيلم صاحب المقام.





ثانيًا فى مجال الآداب

• عدد الجوائز 8

• الفائزون 7

• الجوائز التى حجبت 1

وبذلك فاز بالجائزة التشجيعية فى الآداب الآتى أسمائهم:

1- فرع دراسة فى شعر النهضة فى مصر

حُجبت الجائزة

2- فرع استلهام التراث فى الرواية المعاصرة

المرحوم الدكتور/ عبد الهادي علي عبد الهادي عليوة

العمل الفائز: كتاب بعنوان" استلهام التراث التاريخي وأيديولوجيا الخطاب الميتاروائي عند إسماعيل فهد إسماعيل"

3- فرع ديوان شعر فصيح

الأستاذ/ محمد أبو زيد محمد عبد اللاه

العمل الفائز: ديوان بعنوان "جحيم"

4- فرع ديوان شعر عامى

الأستاذ/ محمد شعبان شوقي محمد محمود

العمل الفائز: ديوان بعنوان "ما تيسر من الرغي"

5- فرع رواية خيال علمى

الأستاذ / أحمد محمد أحمد الصادق

العمل الفائز: رواية بعنوان "هيدرا .. أوديسا الفناء والخلود"

6- فرع مجموعة قصصية

الأستاذ / أحمد خالد محمد داود

العمل الفائز: مجموعة قصصية بعنوان "حجر أساس"

7- فرع ترجمة كتاب عن الفنون التشكيلية

الدكتور/ حمدي السيد السيد مهران