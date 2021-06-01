موعد أولى مباريات ألمانيا في كأس أمم أوروبا

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موعد أولى مباريات ألمانيا في كأس أمم أوروبا
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 06:01 م
أمل الحلفاوي
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يستعد منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".
موعد أولى مباريات ألمانيا في كأس أمم أوروبا
ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الألماني، نظيره منتخب فرنسا، يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر يونيو المقبل، في أولى مبارياته في كأس أمم أوروبا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.
جدير بالذكر أن بطولة يورو 2020، سوف تنطلق يوم الجمعة المقبل الموافق الحادي عشر من شهر يونيو المقبل، حيث سيشهد اللقاء الافتتاحي، مواجهة تركيا وإيطاليا، والتي سوف تنطلق عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
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