يستعد منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".





موعد أولى مباريات ألمانيا في كأس أمم أوروبا





ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الألماني، نظيره منتخب فرنسا، يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر يونيو المقبل، في أولى مبارياته في كأس أمم أوروبا.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





جدير بالذكر أن بطولة يورو 2020، سوف تنطلق يوم الجمعة المقبل الموافق الحادي عشر من شهر يونيو المقبل، حيث سيشهد اللقاء الافتتاحي، مواجهة تركيا وإيطاليا، والتي سوف تنطلق عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.



