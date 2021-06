حاضنة أعمال اقتصاد وعلوم سياسية تعلن أسماء الفائزين في أول مسابقة لطلاب الجامعات المصرية

اختتمت حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (FEPS BI) جامعة القاهرة مسابقة X Challenge التي أطلقتها بين طلاب الجامعات المصرية بهدف تعزيز مفاهيم ريادة الأعمال ونشر ثقافة الابتكار ورفع درجة الوعي، وتضمنت المسابقة مجموعة من المسارات منها الاقتصاد الإبداعي وابتكار القطاع العام والتحول الرقمي والاقتصاد الدوار.





في هذا السياق، قال الأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، نحن نفخر بهذه المسابقة كونها الأولى التي تنظمها الحاضنة مستهدفة طلاب كافة الجامعات المصرية، لافتًا إلى أنها تجربة ثرية شهدت مشاركة إيجابية وكبيرة من طلاب 24 جامعة مصرية تنوعت بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

وأضاف «السعيد» خلال كلمته في حفل إعلان أسماء الفائزين المنظم عبر الفيديو كونفرانس تطبيقًا لقواعد التباعد الإجتماعي بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، هذه المسابقة تؤكد أهمية الدور الذي تلعبه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في رعاية واحتضان الأفكار الإبداعية والريادية والابتكارية واحتضان الشباب أصحاب الأفكار من خلال توفير الدعم اللازم والمقدم لهم من حاضنة أعمال الكلية والتي نعتز بما قدمته من جهد وعمل كبير خلال السنوات الماضية.

وأعرب عميد الكلية عن أمله في مضاعفة قيمة الجوائز المالية لهذه المسابقة خلال السنوات المقبلة تشجيعًا للشباب من أصحاب الأفكار والمشروعات الريادية والابتكارية، مؤكدًا أن الحاضنة حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية وأن الكلية لن تدخر جهدًا في مضاعفة هذه الإنجازات خلال السنوات المقبلة.

فيما أعلنت الدكتور هبة مدحت زكي المدير التنفيذي للحاضنة، أسماء الفرق الثلاث الفائزة بالمراكز الأولى لجوائز المسابقة، حيث فاز بالمركز الأول مشروع Hydropal من جامعة القاهرة كلية طب الاسنان بقيادة محمد صلاح، وفاز بالمركز الثاني فريق تروس من جامعة عين شمس بقيادة جورج ميلاد، وفاز بالمركز الثالث كل من مشروع فارميتال ومشروع كانيولا، كما وجهت الشكر للأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على موافقته إطلاق هذه الجائزة التي تستهدف أكبر عدد من طلاب الجامعات المصرية، كما أنه وافق على منح الفائزين بالمركزين الأول والثاني فرصة التأهل للاحتضان في دورة الاحتضان السابعة والمقرر فتح باب التسجيل فيها خلال شهر يوليو المقبل، وذلك بناءً على توصية من لجنة تحكيم المسابقة التي قدمت لها الشكر على دورهم في المسابقة إضافة إلى المدربين والموجهين والعاملين بالحاضنة تقديرًا لدعمهم ومساعدتهم للشباب خلال مراحل المسابقة المختلفة.





وحول تفاصيل المسابقة، قالت المدير التنفيذي للحاضنة خلال كلمتها، أطلقنا المسابقة في يناير 2021 وحتى 7 أبريل 2021، وتقدم لها 43 فكرة من 24 جامعة منها جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وبني سويف وجامعة النيل وSTEM وأكاديمية السادات والجامعة المصرية الصينية وجامعة الزقازيق ممثلين لعدد من الكليات منها الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال وكلية التجارة والصيدلة والهندسة والأسنان والآداب والحقوق، ولفتت إلى أن لجنة المسابقة طبقت المعايير عليها وقبلت منهم 22 فكرة من 14 جامعة و11 كلية وفي مراحل التصفية تأهل منهم 6 مشروعات للمرحلة النهائية فاز منهم 4 مشروعات بالمراكز الثلاث الأولى.