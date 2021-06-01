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الرئيس السيسي يوجه بدعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود لتوطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي لعوائدها المتنوعة على الاقتصاد والمجتمع.

كما وجه الرئيس السيسي باستمرار دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

وكان الرئيس السيسي اجتمع برئيس الوزراء وعدد من المسئولين لمتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار إستراتيجية "رؤية مصر 2030 ".

وشهد الاجتماع شهد استعراض البرنامج الذي يمثل المرحلة الثانية من مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث وجه بالاستمرار في جهود الدولة الخاصة بالإصلاحات الهيكلية خاصة تلك المتعلقة بتنمية القوى البشرية وتعزيز سرعة نقل وتلقي المعلومات ودعم التحول للاقتصاد الأخضر.

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