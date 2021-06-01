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موسيماني يعقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين عن تحديات المرحلة المقبلة، التي يأتي في مقدمتها مواجهة الترجي التي تقام يوم ١٩ يونيو الجاري في تونس.

وأكد موسيماني على مرحلة جديدة ومهمة تبدأ بمواجهة بطل تونس في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الانتهاء من المرحلة الماضية التي شهدت تأهل الفريق لنصف نهائي البطولة الإفريقية، والتتويج بالسوبر الإفريقي على حساب فريق نهضة بركان.

وكان الأهلي قد تلقى خطابا رسميا يفيد بتأجيل مباراة إنبي في كأس مصر، التي كان مقررا لها يوم الجمعة المقبل.

وبدأ الأهلي اليوم تحضيراته لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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