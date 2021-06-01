"الاستثمار الأوروبي" يوقع أول قرض استثماري بإسبانيا بـ15 مليون يورو





وقع بنك الاستثمار الأوروبي أول قرض استثماري في إسبانيا في إطار عمل "صندوق ضمان عموم أوروبا ضمن استجابة الاتحاد الأوروبي البالغة 540 مليار يورو لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس "كوفيد-19".





وأوضح البنك - في بيان له اليوم الثلاثاء - أنه سيقدم تمويلا بقيمة 15 مليون يورو لشركة "ريد بوينتس" الإسبانية الناشئة للبرمجيات على مدى خمس سنوات.





وأشار البيان إلى أنه بموجب الاتفاقية تتمكن الشركة من توسيع تواجدها العالمي ومواصلة تطوير التكنولوجيا الرائدة في حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت بسبب زيادة حجم التجارة الإلكترونية وجرائمها.





وقال ريكاردو مورينيو فيليكس نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المسؤول عن عمليات بنك الاتحاد الأوروبي في إسبانيا إن الاتفاقية الجديدة تعمل على تعزيز نمو الشركة وزيادة الاستثمارات في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار والرقمنة وهما عنصران أساسيان للانتعاش الاقتصادي السريع.





تجدر الإشارة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يقوم بتمويل أكثر من 800 شركة كبيرة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم حول العالم لحماية سمعة علامتها التجارية وزيادة الإيرادات خاصة بعد جائحة كورونا.