المفوضية الأوروبية توافق على خطة يونانية لدعم السياحة وسط أزمة كورونا





وافقت المفوضية الأوروبية بموجب قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي على خطة يونانية بقيمة 800 مليون يورو لدعم الشركات النشطة في قطاع السياحة والمتضررة من تفشي فيروس كورونا.





وقالت نائبة رئيس المفوضية والمسؤولة عن سياسة المنافسة مارجريت فيستاجر - في بيان للمفوضية اليوم - "هذه الخطة اليونانية البالغ قيمتها 800 مليون يورو ستسهل الوصول إلى السيولة للشركات النشطة في قطاع السياحة والتي تضررت بشدة من الوباء وستساعد على ضمان استمرار نشاطهم الاقتصادي في هذه الأوقات الصعبة".





وأضافت مارجريت: "نواصل العمل في تعاون وثيق مع الدول الأعضاء لإيجاد حلول عملية للتخفيف من الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي".





وكانت اليونان قد أخطرت المفوضية بموجب الإطار المؤقت للمساعدة الحكومية بمخطط قيمته 800 مليون يورو لدعم الشركات النشطة في قطاع السياحة المتأثرة بتفشي فيروس كورونا.





ويتم تمويل البرنامج بشكل مشترك من قبل الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية وسيكون مفتوحا أمام مختلف الشركات التي شهدت انخفاضا في حجم مبيعاتها بأكثر من 30% في عام 2020 مقارنة بعام 2019.





وستأخذ المساعدة شكل منح مباشرة بحد أقصى لكل منحة يصل إلى 5% من العائد السنوي للمستفيد أو 400.000 يورو لكل شركة أيهما أقل بهدف دعم المستفيدين برأس المال اللازم للحصول على المواد الخام اللازم لأنشطتهم.





ووجدت المفوضية أن الخطة اليونانية تتماشى مع الشروط المنصوص عليها في الإطار المؤقت وخلصت إلى أن هذا الإجراء ضروري ومناسب لعلاج اضطراب خطير في اقتصاد دولة عضو.





وعلى هذا الأساس وافقت المفوضية على إجراء المساعدة بموجب قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.



