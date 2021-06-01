تداول 4500 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الاحمر





أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (5) سفن وتم تداول (4500) طن بضائع و(252) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (2000) طن بضائع و(150) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (2500) طن بضائع و(102) شاحنة بضائع .





حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس بينما غادرت الميناء بالأمس السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للعبارة سينا .