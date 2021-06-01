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"طعنة في الرقبة بسبب سجائر".. تفاصيل واقعة ذبح جزار لشقيقه بمنشأة القناطر

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل واقعة مقتل شاب على يد شقيقه جزار بمنشأة القناطر، أن المتهم  طعن شقيقه بسكينة في الرقبة من الجهة اليسرى، مما أسقطه قتيلًا، بالإضافة  إلى أنه يعاني من مرض نفسي وكان يعالج في مستشفى الأمراض النفسية.

وأفادت التحقيقات، أن يوم الواقعة نشبت مشادة بين المتهم وشقيقه، بسبب ارسال المجني عليه نجل المتهم لشراءه علبه سجائر من أحد المحال، مما أثار غضبه، فجعله استل سكينا وقام بطعنه فسقط قتيلا في الحال.

وباشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب على يد شقيقه ويعمل جزار، وقتله بسلاح أبيض بمنشأة القناطر.

وكشفت التحقيقات الاولية، أن المتهم تشاجر مع شقيقة يوم الواقعة، تطورت المشاجرة أنه استل سكينا وقام بقتله

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل جزار داخل مسكنه في قرية تابعة لدائرة المركز، انتقل العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إلى مسرح الجريمة، وتم فرض كردون أمني.

أشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن مريض نفسه اعتدى على شقيقه "جزار" بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله في الحال، وتم ضبط المتهم، وسلاح الجريمة، واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة المجني عليه، لكشف ملابسات الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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