عاجل.. الأهلي يقرر عودة هذا الثلاثي

Advertisements
عاجل.. الأهلي يقرر عودة هذا الثلاثي
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 06:59 م
أمل الحلفاوي
Advertisements
استقر
الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،
على عودة 3 لاعبين من معاري الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقرر
موسيماني، عودة أحمد عبدالقادر المعار إلى صفوف سموحة، بعد تألقه رفقة الفريق
السكندري، حيث خاض 18 مباراة، خلال الموسم الحالي، سجل خلالهم 5 أهداف، وصنع 3
أهداف آخرين.
بالإضافة
إلى أحمد ياسر ريان، المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، والذي خاض20 لقاء
رفقة فريقه الحالي، وسجل خلالهم 13 هدف، وصنع هدف وحيد.
فيما
أمر باستعادة خدمات، عمار حمدي المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري، والذي لعب
خلال الموسم الحالي 24 مباراة، وسجل هدف وحيد، وصنع هدفين.
Advertisements