عاجل.. الأهلي يقرر عودة هذا الثلاثي

استقر الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودة 3 لاعبين من معاري الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقرر موسيماني، عودة أحمد عبدالقادر المعار إلى صفوف سموحة، بعد تألقه رفقة الفريق السكندري، حيث خاض 18 مباراة، خلال الموسم الحالي، سجل خلالهم 5 أهداف، وصنع 3 أهداف آخرين.

بالإضافة إلى أحمد ياسر ريان، المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، والذي خاض20 لقاء رفقة فريقه الحالي، وسجل خلالهم 13 هدف، وصنع هدف وحيد.

فيما أمر باستعادة خدمات، عمار حمدي المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري، والذي لعب خلال الموسم الحالي 24 مباراة، وسجل هدف وحيد، وصنع هدفين.