الأرصاد تنشر تفاصيل طقس طقس الأربعاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 2 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



وجاءت كالتالي:



حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.



- طقس معتدل على السواحل الشمالية.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح (60: 70 كم\ س) وارتفاع الموج (3: 4.5 متر).

