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راموس على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني أصبح على أعتاب الرحيل عن صفوف الملكي علماً بأن عقده الحالي ينتهي في الشهر الحالي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد كشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل 2021/2022 وقد نشر النادي العديد من صور نجوم الفريق وهم يرتدون الزي الجديد.

وأفادت التقارير الصحفية بأنه ظهر كلا من إيدين هازارد وكريم بنزيما ومارسيلو وكاسيميرو وميليتاو أودريوزولا وآخرون بالقميص الجديد ولكن المفاجأة كانت عدم ظهور القائد سيرجيو راموس.

وألمحت التقارير الصحفية أن غياب راموس يأتي كدليل جديد على اقتراب رحيله عن ريال مدريد بعد نهاية عقده في 30 يونيو الحالي.

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راموس على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد راموس الرحيل عن ريال مدريد

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