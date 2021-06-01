راموس على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد

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راموس على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 06:59 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني أصبح على أعتاب الرحيل عن صفوف الملكي علماً بأن عقده الحالي ينتهي في الشهر الحالي.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد كشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل 2021/2022 وقد نشر النادي العديد من صور نجوم الفريق وهم يرتدون الزي الجديد.
وأفادت التقارير الصحفية بأنه ظهر كلا من إيدين هازارد وكريم بنزيما ومارسيلو وكاسيميرو وميليتاو أودريوزولا وآخرون بالقميص الجديد ولكن المفاجأة كانت عدم ظهور القائد سيرجيو راموس.
وألمحت التقارير الصحفية أن غياب راموس يأتي كدليل جديد على اقتراب رحيله عن ريال مدريد بعد نهاية عقده في 30 يونيو الحالي.
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