فوائد واستخدامات "بذور المانجو" للعناية بالشعر والبشرة

تعتبر بذرة المانجو غنية بالعناصر المفيدة لجمال المرآة، ونقدم لكم في السطور التالية، فوائد واستخدامات بذور المانجو لصحة البشرة والشعر وطريقة استخدامها، بحسب موقع "Food.ndtv" الصحي.





فوائد بذور المانجو للبشرة





ترطيب البشرة





تعمل نواة المانجو عمل الكريمات المرطبة، حيث تحتوي على العديد من المغذيات التي تحافظ على ترطيب الجلد وتحميه من الجفاف، وأكد أطباء الجلدية أنها تناسب جميع أنواع البشرة، خاصةً البشرة الدهنية.





علاج حب الشباب





تحتوي نواة المانجو على خصائص مضادة للميكروبات، لذلك يمكن استخدامها في علاج بعض الأمراض الجلدية، مثل حب الشباب، دون الحاجة لاستخدام الكريمات والمراهم.





إزالة الجلد الميت





تساعد نواة المانجو على استرداد نضارة البشرة مرة أخرى، عن طريق تجديد الخلايا والتخلص من الأنسجة الميتة والتالفة، ويمكن الاعتماد عليها في علاج تشققات الشفاه والكعبين.





استخدامات بذور المانجو للشعر





حماية الشعر من التساقط





تساعد نواة المانجو على التخلص من مشكلة تساقط الشعر المزعجة، بفضل محتواها من الأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تقوية البصيلات وتحفيز الشعر على النمو.





إزالة قشرة الشعر





الأحماض الدهنية الموجودة بنواة المانجو لا تحفز الشعر فقط على النمو، بل تساعد أيضًا على التخلص من القشرة وحماية الشعر من التقصف والشيب.





طريقة استخدام بذور المانجو





- نزع القشرة الخارجية للبذرة باستخدام السكين.





- استخراج النواة الموجودة بداخل البذرة وطحنها.





- إضافة خليط من الزبدة وزيت الزيتون إلى النواة المطحونة.





- ترك الخليط تحت أشعة الشمس لمدة أسبوع.



