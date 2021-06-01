صعود بنها للقسم الثاني وهبوط بهتيم للدرجة الرابعة







صعد فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي إلى القسم الثاني بعد التعادل الإيجابي إلصاق والقاتل بهدف لمثله مع فريق بهتيم الذي هبط إلى القسم الرابع بسبب ذلك التعادل .



وحقق فريق الماظه بقيادة محمد صلاح الفوز على فريق اسكو بهدفين مقابل هدف .

وأشارت تلك الجولة عن ..





فوز فريق العبور على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف.



فوز الشمس على فريق الغابه بهدف دون رد.



فوز فريق اتحاد الشرطة على الأميرية برباعية مقابل هدفين.



فوز ايروسبوت على حساب شباب طوخ بهدف دون رد.



فوز فريق قليوب على حساب سراى القبه بخماسية مقابل ثلاثة.



تعادل فريق البلاستيك مع فريق المرج بهدف لمثله .



ترتيب المجموعة السادسة



1- بنها 52 نقطة

2- العبور 51 نقطة

3- الغابه 48 نقطة

4- البلاستيك 52 نقطة

5- اتحاد الشرطة 51 نقطة

6- مصر للتأمين 48 نقطة

7- اسكو 46 نقطة

8- الشمس 45 نقطة

9- طوخ 36 نقطة

10- الأميرية 36 نقطة

11- المرج 34 نقطة

12- الماظه 33 نقطة

13- بهتيم 32 نقطة

14- ايروسبوت 28 نقطة

15- قليوب 19 نقطة

16- سراى القبه 5 نقاط