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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدًا الأربعاء

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس ليوم غدا الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تؤدي إلي أنخفاض الرؤية الافقية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الأربعاء، طقس
حار على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل علي السواحل الشمالية بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا الأربعاء ليلا، طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما يكون معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الاربعاء، حيث تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من  القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة، واضطراب حركة الملاحة بخليج السويس والبحر الاحمر يصل ارتفاع الموج من ٣: ٥ م وتصل سرعة الرياح ٧٠كم لكل ساعة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين، والرياح السطحية شمالية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من ٣ متر الي ٤ متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


 وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء:  القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى29 درجة.
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدًا الأربعاء
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدًا الأربعاء
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدًا الأربعاء
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدًا الأربعاء

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