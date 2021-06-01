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نبيل فهمي: مصر تعمل على ضمان عدم اشتعال المواجهات في الأراضي الفلسطينية مجددا

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق إن وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يستمر طويلا طالما استمر الظلم والاحتلال وما تفعله مصر هو محاولة تثبيت وقف إطلاق النار وتجنب اشتعال الموقف مجددا.

وتابع خلال لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، يجب العمل على 4 محاور الأول تثبيت وقف إطلاق النار والثاني ضمان أكبر تأييد لأسس عملية السلام والعمل على المصالحة الفلسطينية والعمل على إعادة تعمير غزة ويجب محاسبة دولة الاحتلال على محاولاتها لتهجير المواطنين.

وأوضح أن وقف إطلاق النار تم بمبادرة مصرية خالصة ونتيجة لجهود مصر، مشيرا إلى أن الفصائل الفلسطينية أيقنت أن الدخول في صدام مباشر مع إسرائيل يكلف الكثير ولكن لن يكون أكثر كلفة من الاحتلال نفسه مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي غير مستعد لمسار سلمي حقيقي.

وأكد نبيل فهمي أن المصالحة الفلسطينية الفلسطينية ضرورة وما تقوم به مصر في هذا الملف واضح خاصة أن مصر ليست صاحبة أجندة موجهة سوى مصلحة الشعب الفلسطيني وترتبط بعلاقات جيدة مع الجميع وكانت اول من أعلن عن دعم مادي لقطاع غزة مشيرا إلى أن الدور الأمريكي مهم في القضية الفلسطينية ولكن التحرك الإقليمي هو من يحدد مدى التدخل.

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