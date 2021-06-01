Advertisements

رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات السودانى ويشهد توقيع مذكرة تفاهم

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس هاشم حسب الرسول، ‏وزير الاتصالات والتحول الرقمي السوداني، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات ‏وتكنولوجيا المعلومات، والسفير السوداني بالقاهرة، محمد إلياس؛ حيث رحب رئيس الوزراء بالأشقاء ‏السودانيين، وبعث رسالة تحية لنظيره السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، مؤكدًا ترحيبه بكل أوجه التعاون ‏بين البلدين. 

وشرح المهندس عمرو طلعت، خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في قطاع ‏الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونقل التجربة المصرية في التحول الرقمي للأشقاء في السودان، وكذا ‏توفير التدريب اللازم في هذا القطاع‎.‎

‎وعقب اللقاء، شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، ‏مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة جمهورية السودان ممثلة في وزارة الاتصالات ‏والتحول الرقمي؛ بهدف إرساء ودعم التعاون الثنائي المثمر والوثيق من خلال تبادل الخبرات في مجال ‏تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‎.‎

‎وقام بالتوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من الجانب المصري، ‏والمهندس هاشم حسب الرسول، وزير الاتصالات والتحول الرقمي، من الجانب السوداني‎.‎

‎‎وعقب توقيع مذكرة التفاهم، أكد الجانبان أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقًا من العلاقات الأخوية ‏المتميزة بين مصر والسودان، والرغبة في تطوير العلاقات وتعزيز روابط وأواصر التعاون بين الشعبين ‏الشقيقين المصري والسوداني، وإيمانًا بأهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في تحقيق ‏التنمية الشاملة بالبلدين، ورغبةً منهما في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الاتصالات ‏وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف دفع نمو الاستثمارات وتسهيل بناء شراكات، وتحفيز المبادرات المشتركة‎.‎

‎ ووفق هذا التوقيع، اتفق الطرفان على توظيف الإمكانات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا ‏المعلومات والبريد في سبيل تدعيم التعاون بين البلدين وتطويره للإسهام في نمو عدد من مجالات التعاون؛ ‏أولها البنية التحتية الرقمية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد ‏والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة، وذلك بدعم الشبكات الثابتة والمحمولة من حيث التغطية والقدرة ‏على تحسين كفاءة النطاق العريض، بشكل يساعد الطرفين بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات وزيادة ‏مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‎.‎

وقال الدكتور عمرو طلعت: تشمل مجالات التعاون، المتفق عليها، تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ‏المعمول بها في البلدين في مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية ‏تشاركية تعتمد على الابتكار في مجالات أتمتة الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، ونُظم المعلومات ‏الجغرافية، والتوقيع الإلكتروني وغيرها من المجالات، إلى جانب تعاون الطرفين في مجال بناء القدرات ‏البشرية عن طريق توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ‏والاستفادة من إمكانيات معاهد التدريب التخصصية في البلدين‎.‎

‎ كما تم الاتفاق على التعاون في مجال استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنمية ‏القدرات والمهارات الرقمية لتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى التعاون في مجال تقديم الخدمات البريدية ‏باستخدام نُظم تقنية حديثة تحقق التبادل البريدي وخدمات الشحن البريدية المختلفة، والبريد السريع الدولي، ‏وحوسبة المكاتب البريدية، والترميز البريدي، فضلًا عن التعاون في مجال التقنية البريدية وإمكانية تطبيقها ‏ضمن الخدمات البريدية والاستفادة من تجربة البريد المصري في خدمات الدفع الإلكتروني. 
رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات السودانى ويشهد توقيع مذكرة تفاهم
رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات السودانى ويشهد توقيع مذكرة تفاهم
رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات السودانى ويشهد توقيع مذكرة تفاهم
رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات السودانى ويشهد توقيع مذكرة تفاهم
رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات السودانى ويشهد توقيع مذكرة تفاهم
رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات السودانى ويشهد توقيع مذكرة تفاهم
رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات السودانى ويشهد توقيع مذكرة تفاهم
رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات السودانى ويشهد توقيع مذكرة تفاهم
رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات السودانى ويشهد توقيع مذكرة تفاهم
رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات السودانى ويشهد توقيع مذكرة تفاهم

أخبار تهمك

راموس على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تصدرت "جوجل".. قائمة بأعراض مرض الفطر الأسود

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 22 ساعة

وزير الخارجية الأسبق: الصدام مع إثيوبيا «قادم قادم»

منذ 42 دقيقة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس طقس الأربعاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

منذ ساعة الا ربع

لابورتا يحدد شرط استمرار كومان

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياً.. ريال مدريد يعلن أنشيلوتي مديراً فنياً للفريق حتى 2024

منذ نصف ساعة

سانشيز يرحب بتدريب ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يونيو

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يقرر عودة هذا الثلاثي

منذ أقل من ساعة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس طقس الأربعاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

03:30 م

رسمياً.. ريال مدريد يعلن أنشيلوتي مديراً فنياً للفريق حتى 2024

07:17 م

سانشيز يرحب بتدريب ريال مدريد

07:25 م

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

11:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»