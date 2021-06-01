رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات السودانى ويشهد توقيع مذكرة تفاهم

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس هاشم حسب الرسول، ‏وزير الاتصالات والتحول الرقمي السوداني، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات ‏وتكنولوجيا المعلومات، والسفير السوداني بالقاهرة، محمد إلياس؛ حيث رحب رئيس الوزراء بالأشقاء ‏السودانيين، وبعث رسالة تحية لنظيره السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، مؤكدًا ترحيبه بكل أوجه التعاون ‏بين البلدين.



وشرح المهندس عمرو طلعت، خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في قطاع ‏الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونقل التجربة المصرية في التحول الرقمي للأشقاء في السودان، وكذا ‏توفير التدريب اللازم في هذا القطاع‎.‎



‎وعقب اللقاء، شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، ‏مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة جمهورية السودان ممثلة في وزارة الاتصالات ‏والتحول الرقمي؛ بهدف إرساء ودعم التعاون الثنائي المثمر والوثيق من خلال تبادل الخبرات في مجال ‏تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‎.‎



‎وقام بالتوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من الجانب المصري، ‏والمهندس هاشم حسب الرسول، وزير الاتصالات والتحول الرقمي، من الجانب السوداني‎.‎



‎‎وعقب توقيع مذكرة التفاهم، أكد الجانبان أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقًا من العلاقات الأخوية ‏المتميزة بين مصر والسودان، والرغبة في تطوير العلاقات وتعزيز روابط وأواصر التعاون بين الشعبين ‏الشقيقين المصري والسوداني، وإيمانًا بأهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في تحقيق ‏التنمية الشاملة بالبلدين، ورغبةً منهما في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الاتصالات ‏وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف دفع نمو الاستثمارات وتسهيل بناء شراكات، وتحفيز المبادرات المشتركة‎.‎



‎ ووفق هذا التوقيع، اتفق الطرفان على توظيف الإمكانات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا ‏المعلومات والبريد في سبيل تدعيم التعاون بين البلدين وتطويره للإسهام في نمو عدد من مجالات التعاون؛ ‏أولها البنية التحتية الرقمية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد ‏والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة، وذلك بدعم الشبكات الثابتة والمحمولة من حيث التغطية والقدرة ‏على تحسين كفاءة النطاق العريض، بشكل يساعد الطرفين بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات وزيادة ‏مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‎.‎



وقال الدكتور عمرو طلعت: تشمل مجالات التعاون، المتفق عليها، تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ‏المعمول بها في البلدين في مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية ‏تشاركية تعتمد على الابتكار في مجالات أتمتة الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، ونُظم المعلومات ‏الجغرافية، والتوقيع الإلكتروني وغيرها من المجالات، إلى جانب تعاون الطرفين في مجال بناء القدرات ‏البشرية عن طريق توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ‏والاستفادة من إمكانيات معاهد التدريب التخصصية في البلدين‎.‎



‎ كما تم الاتفاق على التعاون في مجال استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنمية ‏القدرات والمهارات الرقمية لتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى التعاون في مجال تقديم الخدمات البريدية ‏باستخدام نُظم تقنية حديثة تحقق التبادل البريدي وخدمات الشحن البريدية المختلفة، والبريد السريع الدولي، ‏وحوسبة المكاتب البريدية، والترميز البريدي، فضلًا عن التعاون في مجال التقنية البريدية وإمكانية تطبيقها ‏ضمن الخدمات البريدية والاستفادة من تجربة البريد المصري في خدمات الدفع الإلكتروني.