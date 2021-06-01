وكالة الفضاء: لدينا البنية التحتية القادرة على تنفيذ قمر صناعي مصري بنسبة 100% (فيديو)

كشف الدكتور محمد خليل العراقي، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، التفاصيل المتعلقة بزيارة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب لمقر وكالة الفضاء المصرية.



وقال "خليل" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "شرف كبير أن تقوم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة مقر الوكالة لاستعراض المشروعات التي يجري تنفيذها".



وأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات لتصنيع قمر صناعي بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي حاليًا في صناعات الفضاء يصل إلى 45% ومستهدف الوصول بها إلى 80% وبعدها 100%.



ولفت إلى أنه سيتم استعراض مشروع بين الوكالة والصين لإطلاقه في سبتمبر 2022، لافتًا إلى أن القمر الصناعي التجريبي الأول والذي سيتم في النصف الثاني من 2022 بالتعاون مع شركة ألمانية.



وأوضح أن مصر لديها البنية التحتية القادرة على تقديم واختبار القمر الصناعي، وتحقيق عوائد مباشرة لخدمة أهداف الدولة الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن محطات الموبايل التي تستخدم الاتصالات في كل مساحة الجمهورية يعطي ميزة غير موجودة في الأنظمة الأرضية والتي تتمثل في مراقبة الحدود وكلها اعتبارات أمنية للدولة.

