احذري.. 4 أشياء لا تفعليها قبل الزفاف بـ 10 أيام

هناك بعض العادات الخاطئة، قد تعتقد العروس أنها مفيدة لتحضيرات حفل الزفاف، ولكن هذه العادات قد تضر بجمالك، لذلك يقدم موقع "لافام" 4 أشياء لا تفعليها قبل الزفاف بـ 10 أيام.





وضع كريمات التقشير





من المعروف أنّ الكريمات والمراهم وحتى الـ"جل" الذي يباع في الصيدليات، لـ تقشير البشرة وتصفيتها، بعد فترة من تركها، تظهر القشور على البشرة، لذا يجب ترك هذه المقشرات قبل حفل زفافكِ بـ 10 أيام على الأقل، ويمكن عمل حمّامات حارة لجعل بشرتكِ أكثر نضارة.





ومن سلبيات وضع المقشّر قبل زفافكِ بأيام قليلة:





- صعوبة وضع الكوافيرة "الميك أب آرتيست" للمكياج، لأنّ طبقة البشرة تتقشر.





- احمرار وقشور في البشرة بشكل مزعج في شهر العسل.





- عدم التمكُّن من تغطية هذه المشكلة بالمكياج، أو أيّ طريقة أخرى، ما سيجعلكِ تضطرين إلى الانتظار حتى تختفي من تلقاء نفسها.





نزع شعر الجسم





عند نزعكِ شعر الجسم قبل الزفاف بـ 10 أيام ستواجهين مشكلة، وهي ظهور رؤوس للشعر، يجعل ملمس بشرتكِ خشنًا، ويصعب عليكِ إزالتها قبل يوم زفافك.





لذا يجب عليكِ عزيزتي ترك الشعر ينمو حتى يسهل انتزاعه، إذا ما كنتِ تستخدمين في الحلاوة، أو الشمع، أما إذا كنتِ تستخدمين "الموس"، وليزر إزالة الشعر، فيجب عليكِ عمل جلسة قبل موعد الزفاف بيومين، لتتأكدي من استمرار النتيجة لمدة أطول، لكن احذري من فرك جسمكِ بعد القيام بجلسة الليزر حتى لا تتهيّج بشرتكِ





الابتعاد عن أشعة الشمس قدر الإمكان





حتى لا تصاب بشرتكِ بـ التصبّغات، عليكِ عزيزتي عدم الخروج من المنزل في فترة الظهر، ويفضل في حالة الخروج الضروري، وضع مرطِّب واقٍ من أشعة الشمس، مزوَّدٍ بعامل حماية من هذه الأشعة بدرجة 25 لحماية بشرتك.





الابتعاد عن المشروبات الغازية والمنبهات



