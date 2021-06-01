جولة تفقدية لعميد تجارة عين شمس لمتابعة سير الامتحانات



كما تضمنت الاستعدادات التاكد من جاهزية العيادات الخاصة باللجان ووجودها طوال فترات الامتحانات لمواجهة اي طوارئ طبية واتخاذ اللازم لضمان سلامة الطلاب.



كما أكد أ.د.خالد قدري علي السادة الملاحظين ضرورة التعامل بكل حزم مع حالات الغش وعدم التعاون او التهاون مع اي طالب يشرع في الغش، مشددا علي منع اصطحاب التليفون المحمول للطلاب داخل قاعات الامتحانات.



جدير بالذكر ان كلية التجارة جامعة عين شمس قد اصدرت عدد من التنبيهات والتعليمات التي من شأنها تنظيم عملية الامتحانات بما يتفق مع الاجراءات الاحترازية المتبعة وهي:



- الإلتزام بتسليم الكارنية الخاص به.

- عدم خلع الكمامة تمامًا.

الإلتزام بضبط النفس وحسن التصرف واحتواء المواقف.

- تم التأكد من تعقيم لجنة الإمتحان (أو القسم) المكلف به قبل الامتحان بربع ساعة على الأكثر.



- تم توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان الامتحانية.



- تم التأكد علي المسافات الأمنة بين الطلاب أثناء الإمتحان.

- إلزام جميع الطلاب والمراقبين ومشرفي الامتحانات بارتداء الكمامات الطبية للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أى مكروه.



- في حالة الاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا يتم اتخاذ اقصي الاجراءات الاحترازية بواسطة اطباء الكلية والإدارة العامة للمراقبة الطبية



- في حالات الطوارئ مثل وجود حالات غير مستقرة من المرضى بين طلاب الكلية يتم التواصل فورًا بمكتب أ.د وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



- التشديد على ارتداء الكمامات طوال فترة التواجد داخل مبانى الكلية والتباعد الإجتماعى.



- عدم وجود أى طالب داخل مبانى الكلية بعد خروجه من لجنة الإمتحان وعدم السماح له بالتواجد بحرم الكلية.



- التنبيه على الطلاب من خلال السادة مراقبى اللجنة (الهيئة المعاونة) بإحضار جميع أدواته الشخصية والكتابية اللازمة للإمتحان ويمنع الإستعانة بأى أدوات كتابية أو شخصية من طالب آخر أثناء فترة الإمتحان.



- تم التأكد من أن جميع اللجان جيدة التهوية ومنافذها مفتوحة.

أجري ا.د.خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس جوله تفقدية للاطمئنان على حسن سير عملية الامتحانات بالكلية وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق الاربع بكل الشعب بالكلية، علي اربع فترات يوميا،وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.واوضح ا. د خالد قدري أنه سيتقدم للامتحانات (72515 طالب وطالبة)، مقسمين كالآتي 51738 طالب وطالبة فى الشعبة العربى، و6651 طالب وطالبة فى شعبة اللغة الانجليزية، و306 طالب وطالبة فى شعبة اللغة الفرنسية، وما يقرب من 1281 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، و1702 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية،كما تقدم للامتحانات ببرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية 95 طالب وطالبة، ومايقرب من 10742 طالب وطالبة بالتعليم المفتوح والتعلم المدمج.كما توجه الأستاذ الدكتور خالد قدرى عميد الكلية بالشكر للإدارة العليا لجامعة عين شمس ممثلة فى ا.د محمود المتينى، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة على كل الدعم المقدم للكلية.مشيرا انه تم تجهيز قاعات الامتحانات وتحديد الإدارة الخاصة بكل لجنة والاستعداد التام في حالة حدوث اية طوارئ اثناء اداء الطلاب لامتحاناتهم، والتأكد من وجود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة داخل اللجان للإجابة عن تساؤلات الطلاب.