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على طريقة المحلات.. أسهل وصفة لعمل ترايفل المانجو

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:11 م
ترايفل المانجو - صورة أرشيفية
ترايفل المانجو - صورة أرشيفية
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يقدم موقع "لافام" عزيزتي طريقة عمل ترايفل المانجو، بنفس مذاق محلات الحلويات، تابعي السطور التالية لتطبيق هذه الوصفة اللذيذة.

طريقة عمل ترايفل المانجو اللذيذة

المقادير:

- 3 ثمرة مانجو.

- كيك فانيليا جاهز.

- مربى مشمش أو برتقال.

- فستق.

للتزيين:

للكاسترد:

- 2 كوب حليب.

- صفار بيض.

- ثلث كوب نشا.

- ربع كوب سكر.

الكريمة المخفوقة

- 3 كوب كريمة مخفوقة.

- نصف كوب سكر بودرة.

طريقة تحضير:

- يخلط اللبن مع النشا والفانيليا والسكر والبيض.

- يقلب الخليط على النار حتى الغليان ويغلظ القوام.

- يترك الخليط ليبرد.

للكريمة المخفوقة:

- تضرب الكريمة مع السكر البودرة بالمضرب الكهربائي.

- يرص مع قطع الكيك ومربى المشمش وقطع الكيك وقطع المانجو في أكواب التقديم.

- يزين بالفستق والكريم شانتيه، ويُقدم.

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