على طريقة المحلات.. أسهل وصفة لعمل ترايفل المانجو

يقدم موقع "لافام" عزيزتي طريقة عمل ترايفل المانجو، بنفس مذاق محلات الحلويات، تابعي السطور التالية لتطبيق هذه الوصفة اللذيذة.





طريقة عمل ترايفل المانجو اللذيذة





المقادير:





- 3 ثمرة مانجو.





- كيك فانيليا جاهز.





- مربى مشمش أو برتقال.





- فستق.





للتزيين:





للكاسترد:





- 2 كوب حليب.





- صفار بيض.





- ثلث كوب نشا.





- ربع كوب سكر.





الكريمة المخفوقة





- 3 كوب كريمة مخفوقة.





- نصف كوب سكر بودرة.





طريقة تحضير:





- يخلط اللبن مع النشا والفانيليا والسكر والبيض.





- يقلب الخليط على النار حتى الغليان ويغلظ القوام.





- يترك الخليط ليبرد.





للكريمة المخفوقة:





- تضرب الكريمة مع السكر البودرة بالمضرب الكهربائي.





- يرص مع قطع الكيك ومربى المشمش وقطع الكيك وقطع المانجو في أكواب التقديم.



