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على طريقة المحلات.. أسهل وصفة لعمل ترايفل المانجو
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:11 م
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يقدم موقع "لافام" عزيزتي طريقة عمل ترايفل المانجو، بنفس مذاق محلات الحلويات، تابعي السطور التالية لتطبيق هذه الوصفة اللذيذة.
طريقة عمل ترايفل المانجو اللذيذة
المقادير:
- 3 ثمرة مانجو.
- كيك فانيليا جاهز.
- مربى مشمش أو برتقال.
- فستق.
للتزيين:
للكاسترد:
- 2 كوب حليب.
- صفار بيض.
- ثلث كوب نشا.
- ربع كوب سكر.
الكريمة المخفوقة
- 3 كوب كريمة مخفوقة.
- نصف كوب سكر بودرة.
طريقة تحضير:
- يخلط اللبن مع النشا والفانيليا والسكر والبيض.
- يقلب الخليط على النار حتى الغليان ويغلظ القوام.
- يترك الخليط ليبرد.
للكريمة المخفوقة:
- تضرب الكريمة مع السكر البودرة بالمضرب الكهربائي.
- يرص مع قطع الكيك ومربى المشمش وقطع الكيك وقطع المانجو في أكواب التقديم.
- يزين بالفستق والكريم شانتيه، ويُقدم.
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