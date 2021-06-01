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سانشيز يرحب بتدريب ريال مدريد
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:25 م
ريهام عبد المحسن
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أعرب هوجو سانشيز عن إستعداده لتولي تدريب نادي ريال مدريد بداية من الموسم المقبل خلفاً للمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان الذي رحل مؤخراً عن الميرينجي.
وقال
سانشيز في تصريحات نقلها برنامج التشيرنجيتو الإسباني:" فلورينتينو بيريز،
لا تنساني، أنا متاح لتدريب ريال مدريد، لن أقبل أن أكون مساعداً، أنا أريد
أن أتحمل المسئولية كاملة".
وأضاف:"
زيدان وسولاري حصلوا على فرصة لتدريب ريال مدريد دون أن تكون لهم تجارب،
فلورينتينو، أنا جاهز، إذا عرض النادي على راؤول أن يكون مساعدًا، يجب أن
يقبل ".
واختتم
سانشيز تصريحاته قائلا:" كارلو أنشيلوتي لن يكون خياراً سيئاً لريال مدريد
ولكنه لديه عقد وهذه مشكلة كبيرة ".
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