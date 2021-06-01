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سانشيز يرحب بتدريب ريال مدريد

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعرب هوجو سانشيز عن إستعداده لتولي تدريب نادي ريال مدريد بداية من الموسم المقبل خلفاً للمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان الذي رحل مؤخراً عن الميرينجي.

وقال سانشيز في تصريحات نقلها برنامج التشيرنجيتو الإسباني:" فلورينتينو بيريز، لا تنساني، أنا متاح لتدريب ريال مدريد، لن أقبل أن أكون مساعداً، أنا أريد أن أتحمل المسئولية كاملة".

وأضاف:" زيدان وسولاري حصلوا على فرصة لتدريب ريال مدريد دون أن تكون لهم تجارب، فلورينتينو، أنا جاهز، إذا عرض النادي على راؤول أن يكون مساعدًا، يجب أن يقبل ".

واختتم سانشيز تصريحاته قائلا:" كارلو أنشيلوتي لن يكون خياراً سيئاً لريال مدريد ولكنه لديه عقد وهذه مشكلة كبيرة ".

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