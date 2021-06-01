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رسمياً.. ريال مدريد يعلن أنشيلوتي مديراً فنياً للفريق حتى 2024

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تولي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مديراً فنيا للملكي خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان.

ورحل زين الدين زيدان خلال الأيام الماضية عن الفريق الملكي بعد موسم لم يكن على مستوى الطموح من جانب الجماهير.

وأصدر النادي الإسباني بياناً رسمياً، يؤكد خلاله تولي أنشيلوتي مهمة تدريب الفريق، لمدة 3 مواسم مقبلة حتى عام 2024.

وستتقام مراسم تقديم أنشيلوتي ستقام غدا الأربعاء، وأن المدرب الإيطالي سيظهر بعدها في مؤتمر صحفي.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي قد تولى تدريب ريال مدريد عام 2013 ولمدة موسمين قبل أن يرحل في 2015 لتدريب بايرن ميونيخ.

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