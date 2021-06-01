طرق بيسطة ومهمة لحياة زوجية أفضل.. تعرفي عليها

يقدم موقع "لافام" طرق بيسطة ومهمة لحياة زوجية أفضل ولعلاقة ناجحة دون مشاكل أو خلافات، عليك اتباعها مع زوجك حفاظا على حبكما وسعادتكما:





طرق بيسطة ومهمة لحياة زوجية أفضل





أن تكوني متفاعلة دائماً مع مشاعر زوجك، واجعليه يشعر بحبك ورغبتك فيه كرجل.





تجاوبي مع حبه، واجعلي من لغة العيون مرسالاً بينكما دائمًا.





عندما يكون بعيداً عنك، أمطريه برسائل الحب وأشعريه أنك متشوقة لرؤيته.





الحب يوجب الصدق، فكوني دائماً صادقة.





كوني مثقفة، ذكية وواثقة من نفسك على الدوام.





كوني له صديقة، وتحدثي معه عن عمله واهتماماته، كوني على دراية بها، وناقشيه.





لا تنسي الاهتمامَ بجمالك، فاهتمِّي بمظهرك ورشاقتك، واشعريه أنك جميلة من أجل نفسك وثقتك في نفسك، وليس من أجله هو فقط.





‏ولكي يعتمد عليك، كوني مسؤولة، سواء حدثت مشكلة أم لم تحدث، وعندما تحدث المشكلة، أوجدي الحلّ الذكي.



