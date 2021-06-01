Advertisements

"وحشتوني".. عبير صبري تغازل جمهورها على "إنستجرام"

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صور عديدة لها.

وعلقت عبير صبرى قائلة «وحشتوني».

وشاركت الفنانة عبير صبري، في سباق دراما رمضان 2021، بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.


مسلسل موسي بطولة كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبري، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير.

أخبار تهمك

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس طقس الأربعاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الجديد في ولايته الثانية

منذ أقل من ساعة

تصدرت "جوجل".. قائمة بأعراض مرض الفطر الأسود

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 10 ساعات

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع نجم الأهلي من أجل الموافقة على عودة عمار حمدي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقرر عودة هذا الثلاثي

منذ حوالي 4 ساعات

أنشيلوتي يودع نجوم إيفرتون ويعلق على عودته لريال مدريد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

كارتيرون يستقر على بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

ديشامب يفتح النار على إيمريك لابورت

منذ ساعة الا ربع

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:56 م

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

03:30 م

ديشامب يفتح النار على إيمريك لابورت

10:01 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

08:31 م

الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع نجم الأهلي من أجل الموافقة على عودة عمار حمدي

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»