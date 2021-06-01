"وحشتوني".. عبير صبري تغازل جمهورها على "إنستجرام"

شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صور عديدة لها.

وعلقت عبير صبرى قائلة «وحشتوني».

وشاركت الفنانة عبير صبري، في سباق دراما رمضان 2021، بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.



مسلسل موسي بطولة كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبري، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير.