"الصحة" تزف خبرًا سارًا للمصريين حول كورونا

قال الدكتور إيهاب كمال، مستشار وزيرة الصحة، إن مصر بدأت مرحلة الانحصار للموجة الثالثة الخاصة بفيروس كورونا، ولكن لا يجب الاطمئنان وعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية، لان أي تهاون قد يؤدي إلى ردة في الإصابات



وتابع "كمال"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن نسبة الاشغال في الرعاية المركزة تقدر بـ85%، ونسبة إشغال التنفس الصناعي لا تتعدى الـ50%، مضيفًا أن علاج كورونا في جميع مستشفيات وزارة الصحة مجانًا.



ولقفت إلى أن برتوكول العلاج المصري معتمد على دراسات علمية سليمة، وهذا الأمر لا ينطبق على فيروس كورونا، ولكن على جميع الامراض.

