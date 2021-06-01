قرعة متوازنة لمصر بكأس العالم لكرة الصالات

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة الصالات عن وقوع المنتخب المصرى بالمجموعة الثانية إلى جوار روسيا و أوزبكستان وجواتيمالا.





وتم تقسيم منتخبات البطولة المشاركة على 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات





ويفتتح المنتخب المصرى مبارياته بالبطولة أمام روسيا بينما تواجه جواتيمالا فى المباراة الإفتتاحية بالمجموعة الثانية منتخب أوزبكستان.





تقام البطولة فى الفترة من 12سبتمبر حيث تقام المباراة النهائية فى الثالث من أكتوبر.



