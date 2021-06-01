مستشار وزارة الري يتفقد مشروعات الري الحديث بمحافظة القليوبية

تفقد المهندس عبد اللطيف خالد مستشار وزارة الموارد المائية والري اليوم الثلاثاء تنفيذ مشروعات الري الحديث ورافقه إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري والمهندس بلال عبد القادر مدير عام ري القليوبية



وأكد مستشار الوزارة أنه جاري أعمال تأهيل ترعة كشمير اليمني زمام هندسة شبرا وأعمال تأهيل مسقة الخبة الآخذة من ترعة كشمير اليمنى.



وقال "عبد اللطيف" إن الجولة شملت مزرعتين الأولى بمساحة 40 فدانًا والثانية 45 فدانًا، ري حديث بهندسة ري طوخ ومزرعة أخرى بمساحة 55 فدانًا بهندسة ري بنها، مؤكدًا أنه تم تحويل 20 فدان منها الى ري حديث



الجدير بالذكر أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تواصل مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.



وإجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ 325 ألف فدان تقريبًا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان، الأمر الذي يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابي المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

