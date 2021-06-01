التعليم تعلن موعد امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع





عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء لجان دبلوم الصم وضعاف السمع، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للوقوف على الوضع النهائي للامتحانات.



ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات العملية يوم 5 يونيو الجاري، على أن تبدأ الامتحانات النظرية يوم 19 يونيو الجاري.



جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 1038 طالب من الصم وضعاف السمع، داخل 78 لجنة نظرية و77 لجنة عملية.



وشددت الوزارة على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان النظرية، وتتمنى الوزارة لطلابها الصحة والسلامة والتنبيه علي تنفيذ كافة القواعد المنظمة للامتحانات.