حصاد وأرقام موسم 2020-2021 من الدوري السعودي للمحترفين

انتهى موسم 2020-2021، من الدوري السعودي للمحترفين، الذي بدأ في السابع عشر من شهر أكتوبر 2020، واختتم يوم الثلاثين من شهر مايو الماضي.





ويستعرض " الفجر الرياضي "، حصاد وأرقام الدوري السعودي للمحترفين، وأبرز ما جاء فيه:





استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في حصد اللقب بالجولة قبل الأخيرة، ولكن تفوق الهلال لم يكن صدفة في آخر جولات الدوري، وإنما كان التفوق مستمرًا منذ بداية الموسم، حيث افتتح مبارياته بفوز أمام العين بهدف نظيف، واختتمه بفوز أمام الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





ونجح الهلال في أن ينهي الدور الأول متصدرًا برصيد 33 نقطة.





الهلال حقق اللقب الثاني على التوالي، للمرة الرابعة في تاريخه التي يحقق فيها لقبين متتاليين، ويعد هذا اللقب السابع عشر في تاريخه.





وحصد الشباب مركز الوصافة 5 مرات، كانت آخر مرة موسم 2004-2005.





الوحدة هبط إلى دوري الدرجة الأولى، بعد صعوده إلى الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019، وتأهله إلى ملحق دوري أبطال آسيا، والتي لم تحدث من قبل أن يتأهل فريق إلى دوري أبطال آسيا ثم يهبط السنة التي تليها.





وهبط أيضًا، القادسية والعين، بعد صعودهما الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى.





فيما حصد اتحاد جدة المركز الثالث برصيد 56 نقطة، بعد سنوات من الغياب عن المربع الذهبي، حيث كان آخر موسم ظهر فيه، نسخة 2016-2017، عندما أنهى الدوري في المركز الرابع برصيد 52 نقطة.





وإليكم أبرز أرقام الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين:





- الشباب أقوى خط هجوم، بعدما سجل68 هدف، من أصل 746 هدف تم تسجيلهم في الموسم الحالي.





- العين أضعف خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 64 هدف، بينما استطاع الهلال أن يصبح أقوى خط دفاع بعد أن استقبل 27هدف.





- التعاون هو أكثر فريق حصل لاعبوه على كروت صفراء، بعدد 79 كارت، بينما الاتفاق هو أقل الفرق حصولا على الإنذارات بعدد 54 كارت.





- فريق القادسية هو أكثر فريق تم طرد لاعبين منه، بعدد 7 كروت حمراء.





- أكثر لاعب حصل على بطاقات صفراء، هو انسيلمو لاعب الوحدة، حيث تلقى 12 بطاقة صفراء.





- النصر هو أكثر الفرق حصولًا على ركلات الجزاء، بعدد 19 ركلة، ويعد أكثر الفرق التي أهدرت ركلات جزاء، حيث تم تسجيل 10 ركلات فقط.





- العين هو أكثر الفرق احتساباً لركلات الجزاء ضده، بعدد 15 ركلة، وتم تسجيل 10 منهم فقط.





- الاتفاق الفريق الوحيد الذي سجل كل ركلات الجزاء التي احتسبت له، حيث حصل على 9 ركلات وسجلهم.





- الهلال هو أكثر الفرق خروجاً بشباك نظيفة بجانب التعاون، في 11 مباراة، والأقل هم القادسية والوحدة والباطن، حيث خرجوا بشباك نظيفة في 3 مباريات فقط.





- كاسيو حارس التعاون هو أكثر حراس الدوري السعودي، خروجاً بشباك نظيفة، بعدد11 مباراة.





- بافتيمبي جوميز، لاعب الهلال، هو هداف الدوري برصيد 24 هدف، وهو الأكثر مساهمة بالاهداف بعدد 28 هدف، حيث سجل 24 هدف، وصنع4 أهداف آخرين.





- ايفر بانيجا لاعب الشباب، الأكثر صناعة للأهداف، بعدد 11 تمريرة حاسمة.





- عبد الرزاق حمدالله هو أكثر من أهدر ركلات جزاء، حيث سجل 7 من أصل12.





- الهلال هو أكثر فريق فاز على أرضه، بعدد 10 انتصارات، والأقل هما الرائد والوحدة بعدد3 انتصارات.





- أكثر الفرق تعرضًا للهزيمة على أرضه، هو فريق العين، حيث هزم في 9 لقاءات، والأقل هو فريق الهلال حيث هزم في لقائين فقط.





- الهلال والشباب والفتح هم أكثر الفرق تحقيقًا للفوز على داخل الأرض، بعدد 8 انتصارات، بينما يعد العين الأكثر تعرضًا للهزيمة خارج أرضه حيث هزم في11 مباراة، ويعد الاتحاد هو أقل الفرق تعرضاً للهزيمة خارج أرضه بعدد هزيمة واحدة.





- يعتبر النصر هو أكثر الفرق تسجيلا للأهداف على أرضه، بعدد 35 هدف، بينما يعد الوحدة، والعين والفتح، هم أكثر الفرق تلقيًا للأهداف على أرضها، حيث استقبل كل فريق منهم 32 هدف في شباكه، والأقل هو الاتحاد بعدما استقبل 12 هدف.





- الهلال هو أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف خارج أرضه، بعدد 30 هدف، والأكثر استقبالاً للأهداف هو الأهلي بعدد 36 هدف، ويعتبر التعاون هو أقل الفرق استقبالا للأهداف بجانب الهلال، حيث استقبل كلا منهما14 هدف.





جدير بالذكر أن الهلال، هو أكثر الأندية التي قامت بتغيير مدرب الفريق على مدار الموسم، حيث تولى تدريب الأزرق خلال الموسم المنقضي 3 مدربين، في البداية رزافان لوشيسكو، ثم روجيرو ميكالي، ثم في الأخير ماريوس، بينما اكتفى الاتحاد، والاتفاق والعين والفيصلي، وأبها والقادسية، والرائد، والفتح، بمدرب واحد فقط.