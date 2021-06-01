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"أزمة في التنفس".. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أفادت بعض المواقع الصحفية عدد من الأخبار حول تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا.


وأكدت الأخبار أن القديرة دلال عبد العزيز تعاني من أزمة في التنفس إثر انخفاض نسبة الأكسجين لديها، وهو ما جعل الأطباء يضعوها على جهاز تنفس اصطناعي.

وشاركت الفنانة دلال عبدالعزيز في المارثون الرمضاني السابق بمسلسل "ملوك الجدعنة"، وهو بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد وعمرو عبدالجليل، وعرض على فضائية "MBC مصر"، وحقق نسب مشاهدة عالية.


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