درجات الحرارة تواصل الانخفاض.. أخبار سارة من الأرصاد خلال الأيام المقبلة

تشهد مصر، خلال الأيام القليلة المقبلة، تحسنًا في الأحوال الجوية، إذ تواصل درجات الحرارة الانخفاض بشكل تدريجي، بعد الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد يوم الاثنين الماضي، والتي بدأت في الانكسار أمس الثلاثاء، الذي شهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة.





حالة الطقس اليوم الأربعاء

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة من اليوم، بينما تضطرب حركة الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس.





وتكون حالة الطقس خلال الفترة من يوم الأربعاء 2 يونيو 2021، حتى يوم الإثنين 7 يونيو 2021، على النحو التالي:

يوم الأربعاء 2 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وتتراوح سرعة الرياح بين 60 إلى 70 كيلومترا في الساعة، كما يتراوح ارتفاع الموج بين 3 أمتار إلى 4 أمتار ونصف المتر.





يوم الخميس 3 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 33 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وتتراوح سرعة الرياح بين 60 إلى 70 كيلومترا في الساعة، كما يتراوح ارتفاع الموج بين 3 إلى 5 أمتار.





يوم الجمعة 4 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.





يوم السبت 5 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، وشمال الصعيد 33 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.





يوم الأحد 6 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 31 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، وشمال الصعيد 32 درجة، وجنوب الصعيد 38 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.





يوم الإثنين 7 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، وشمال الصعيد 32 درجة، وجنوب الصعيد 38 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.



