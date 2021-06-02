Advertisements

درجات الحرارة تواصل الانخفاض.. أخبار سارة من الأرصاد خلال الأيام المقبلة

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 07:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
Advertisements
تشهد مصر، خلال الأيام القليلة المقبلة، تحسنًا في الأحوال الجوية، إذ تواصل درجات الحرارة الانخفاض بشكل تدريجي، بعد الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد يوم الاثنين الماضي، والتي بدأت في الانكسار أمس الثلاثاء، الذي شهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء
ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة من اليوم، بينما تضطرب حركة الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس.

وتكون حالة الطقس خلال الفترة من يوم الأربعاء 2 يونيو 2021، حتى يوم الإثنين 7 يونيو 2021، على النحو التالي:
يوم الأربعاء 2 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.
- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وتتراوح سرعة الرياح بين 60 إلى 70 كيلومترا في الساعة، كما يتراوح ارتفاع الموج بين 3 أمتار إلى 4 أمتار ونصف المتر.

يوم الخميس 3 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 33 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.
- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وتتراوح سرعة الرياح بين 60 إلى 70 كيلومترا في الساعة، كما يتراوح ارتفاع الموج بين 3 إلى 5 أمتار.

يوم الجمعة 4 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم السبت 5 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، وشمال الصعيد 33 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الأحد 6 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 31 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، وشمال الصعيد 32 درجة، وجنوب الصعيد 38 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الإثنين 7 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، وشمال الصعيد 32 درجة، وجنوب الصعيد 38 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مؤكدة أنها تحدث تنبؤات الطقس يوميا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موجة حارة درجات الحرارة المتوقعة حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

أخبار تهمك

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس طقس الأربعاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

منذ حوالي 13 ساعة

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة تسريب صور خادشة التقطها الرادار على إحدى الطرق (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحسم أولى صفقات الفريق الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي

منذ حوالي 8 ساعات

خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

منذ حوالي 10 ساعات

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ يوم

الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع نجم الأهلي من أجل الموافقة على عودة عمار حمدي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.. تعرف على حالة الطقس

حرارة ورياح نشطة.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة

حرارة وشبورة ورياح.. ظواهر جوية يحذر منها خبراء الأرصاد خلال الأيام المقبلة

موجة حارة وفرص أمطار.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة

من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

تبدأ خلال ساعات.. تفاصيل الموجة الحارة التي تشهدها مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:34 ص

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

01:57 ص

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

08:56 م

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

03:30 م

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

07:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»