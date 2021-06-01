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تعرف على تطورات الحالة الصحية للمخرج محمد عبدالعزيز

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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طمأن المخرج مح عبدالعزيز، والد الفنان كريم عبدالعرزيز، 
جمهوره عليه بعد إصابته بقيروس كورنا المستجد.

وأكد المخرج الكبير في تصريحات صحفية، أنه غادر المستشفى ويمكث حاليا في المنزل بعد خمسة أيام قضاها في مستشفى العزل  بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح المخرج قائلا: "حالتي الآن مستقرة وفي تحسن كبير، وأجريت مسحة طبية وجاءت النتيجة سلبية وتعافيت نهائياً من كورونا".

وكان المخرج محمد عبد العزيز قد كشف عن  تفاصيل الحالة الصحية الخاصة به بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

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