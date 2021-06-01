السبت.. جمال سليمان ضيف عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"





في سهرة فنية خاصة في العاشرة مساء السبت المقبل يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي ، الفنان القدير جمال سليمان في حوار فني شيق يتطرق الي حماسه للمشاركة فى مسلسل الطاووس ؟





وكيف تعامل مع شخصية المحامى كمال الاسطول ؟ ، ورأيه في الهجوم الذي نال أحداث المسلسل من البعض حول انه يمس قضية حدثت فى الواقع ؟ ، ورد فعله لما تم الاعلان عن وقف المسلسل واحالة فريق العمل للتحقيق





كما يتحدث عن علاقته بالمخرج الراحل حاتم على ؟ وعلاقته بالسينما وهل هناك مشاريع سينمائية في المستقبل ، و سر براعة الفنانيين السوريين فى الاعمال التاريخية ؟





كما يكشف النجم جمال سليمان عن العديد من الاسرار الخاصة بوالدته واسرته وزوجته



