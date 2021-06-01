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السبت.. جمال سليمان ضيف عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 10:40 م
الفجر الفني
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في سهرة فنية خاصة في العاشرة مساء السبت المقبل يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي ، الفنان القدير جمال سليمان في حوار فني شيق يتطرق الي حماسه للمشاركة فى مسلسل الطاووس ؟
وكيف تعامل مع شخصية المحامى كمال الاسطول ؟ ، ورأيه في الهجوم الذي نال أحداث المسلسل من البعض حول انه يمس قضية حدثت فى الواقع ؟ ، ورد فعله لما تم الاعلان عن وقف المسلسل واحالة فريق العمل للتحقيق
كما يتحدث عن علاقته بالمخرج الراحل حاتم على ؟ وعلاقته بالسينما وهل هناك مشاريع سينمائية في المستقبل ، و سر براعة الفنانيين السوريين فى الاعمال التاريخية ؟
كما يكشف النجم جمال سليمان عن العديد من الاسرار الخاصة بوالدته واسرته وزوجته
حوار لاتنقصة الجرأة والصراحة ببرنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل علي شاشة قناة الحياة
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