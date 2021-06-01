الزراعة: مشروع "دلتا مصر" سيكون له تأثيره الإيجابي على الناتج القومي (فيديو)

قال الدكتور على إسماعيل، وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه وعضو لجنة تحديث الري بوزارة الزراعة، إن مشروع دلتا مصر سيكون له تأثيره الإيجابي على الناتج القومي وتوفير فرص العمل ومحاربة الكثافة السكانية.



وأضاف "إسماعيل" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن القيادة السياسية لها السبق في اختيار موقع جغرافي لهذا المشروع في المنطقة الشمالية في منطقة قريبة من الساحل الشمالي لتوفير المياه به.



وأشار إلى أن هذا المشروع سوف يساهم في تغطية وتحقيق اكتفاء ذاتي في جزء كبير من المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيقام على مساحة مليون فدان، وبعدها 2 مليون فدان.



وأكد أن هذا المشروع سيوفر 5 ملايين فرص عمل، موضحًا أنه تم اختياره بالقرب من المطارات ليكون سهلًا نقلها للأسواق العالمية.



وكان أكد الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة رئيس مركز بحوث الصحراء، أن مشروع الدلتا الجديدة يوفر 5 ملايين فرصة عمل للشباب خاصة وأنه يعد أحد المشاريع العملاقة في مجال التنمية الزراعية، لافتا لأهمية اختيار هذا المكان لأنه يربط بين عدة محافظات سواء في الدلتا أو المناطق الصحراوية مثل محافظة مطروح.



وقال مصيلحي اليوم الأربعاء - "إنه في الوقت الحالي ورغم جائحة كورونا أثبتت مصر أنها قادرة على تخطي الصعاب خاصة فيما يتعلق بتوفير الغذاء للشعب المصري، وليس ذلك فقط فقد سجلت وزارة الزراعة قفزة كبيرة حيث تخطت قيمة الصادرات ال5 ملايين طن في العام".



وأضاف أن أي مشروعات تنموية جديدة تطبق أحدث التقنيات في الزراعة، يؤهلها إلى إعطاء مؤشرات إيجابية إلى أن كل المنتجات ستكون متميزة وعالية الجودة، لافتا إلى أن أحد أهم مميزات منطقة الدلتا الجديدة أنها كانت ضمن مناطق سلة الغلال لدول أوروبا في العصر القديم... لذلك ستكون هذه الأراضي على درجة عالية من الخصوبة غير المناطق الأخرى التي يوجد بها رمال لأول مرة تدخل الحيز الزراعي.



وأشار إلى أن كل المشروعات القومية في الدلتا الجديدة، وسيناء، وتوشكى، والوادي الجديد، ستضيف إلى الرقعة الزراعية حوالي 2 مليون فدان، منوها إلى أن المحاصيل الزراعية تتمثل في زراعة القمح، والذرة الصفراء، وبنجر السكر، ودوار الشمس، والفول، والعدس، مؤكدا أن كل هذه المنتجات ستحد من الفجوة الغذائية.