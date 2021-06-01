بعد زفافه... ناجي الأسطا يهنيء طوني عيسى





حرص الفنان اللبناني ​ناجي الأسطا​ على كتابة تهنئة للممثل اللبناني ​طوني عيسى​ بمناسبة زفافه، إذ كتب له على صفحته الخاصة رسالة من القلب.



وجاء فيها: "مبروك صديقي بتمنالك تعمل أحلى عيلة وتعيشوا سوا العمر كلو.. ألف مبروك عريس"، وبدوره ردّ طوني على ناجي بالقول: "حبيب قلبي يا ناجي يخليلك عيلتك وتفرح منن".



وكان كشف ناجي الأسطا عن تحضيره اغنية جديدة، اذ نشر فيديو له برفقة الملحن اللبناني هشام بولس على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّق على الفيديو بالقول: "ما ممكن نجتمع أنا وصديقي هشام بولس ونحضّر لأغنية جديدة.. إلا وتكون الأجواء هيك مغنى بمغنى قريباً عمل جديد غير شكل ".