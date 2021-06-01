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التموين: المخزون الاستراتيجي لكل سلعة يكفي لـ 6 أشهر على الأقل

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 09:00 م
محيي إسماعيل
محيي إسماعيل
أمنية فوزي
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طمأن محيي إسماعيل، مدير عام الرقابة المركزية بتموين الجيزة، المواطنين على توافر كل السلع الغذائية والتموينيةفي جميع مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية، في ظل القيادة السياسية الحكيمة للبلاد.

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة تليفونية مع نشرة أخبار "تين"، اليوم الثلاثاء، أن وزير التموين أكد على المتابعة المستمرة لمنافذ البيع للتأكيد على عدم وجود نقص في أي سلعة.

وشدد مدير عام الرقابة المركزية بتموين الجيزة، على أن المخزون الاستراتيجي لكل سلعة يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل، متابعًا: "لم نرصد أي نقص أو أي مشكلة في أي سلعة حتى الآن".

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف المقررات التموينية لشهر يونيو 2021.

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الكلمات المفتاحية

المخزون الاستراتيجي القيادة السياسيه السلع التموينية

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