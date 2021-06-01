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قرار جديد من النيابة في واقعة طفل العسل

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهدت واقعة ضرب أب لأبنه بوحشية وتوثيقة بالحبل وسكب عسل عليه، وتركه للحشرات مفاجأة جديدة، بعد تنازل الأم عن شكواها ودعوتها ضد الأب أمام النيابة، وطلبت وقف التحقيقات بعد تدخل أسرته والمقربين لحل المشكلة.

فيما قال الطفل خلال عرضه على الطب الشرعي إنه يحب والده ويريد عودته وأنه ضربه بسبب قفزه عند الجيران، بعدما وقعت الكرة الخاصة به عندهم وقفز على السطوح الخاص بهم لأخذها دون إذن ولكنهم اتهموه بالسرقة.

وأضاف أن والده ضربه وربطه بالحبل، ولكن عفى عنه بعد وقت قصير، قائلا "أنا غلطت وبابا عاقبني وأنا بحبه".

فيما قالت إيمان جمال والدة الطفل إنها تنازلت عن المحضر الذي حررته ضد والد الطفل، واتهمته فيه بتعذيب ابنهما بتوثيقه من يديه وقدميه ودهن جسده بالعسل الأسود أعلى سطح المنزل.

وأكدت والدة الطفل في تنازلها أنها لم تكن تتوقع ردة الفعل العنيفة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، مناشدة الجميع بعدم تكرار نشر الصورة الخاصة بالواقعة، والتي ظهر خلالها الطفل موثقا من الخلف ليديه ورجليه وعلي جسده عسل أسود حتى لا تسببت في أذى نفسى لابنها

فيما أمرت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بحجز الاب المتهم حتى هذه اللحظة، بعد تنازل الأم، وعرضه باكر مع تحريات رجال المباحث حول الواقعة، كما أمرت النيابة بتسليم الطفل لوالدته والتعهد عليها بحسن رعايتها للطفل بمحضر إجراءات واستعجال تقرير الطب الشرعي لبيان آثار الواقعة التي تعرض لها الطفل.

وقال وليد إبراهيم مسئول حقوق الإنسان بالتحالف المدني، إن الأم لجأت للتحالف لحماية من زوجها، وتقديم بلاغ فيها من نجدة الطفل، وبعدها جرى تحريك محضر بنيابة شبين القناطر التي تباشر التحقيقات، مؤكدًا أنه جرى زيارة الطفل ووالدته وتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والمعنوي لهما والتأكيد على حمايتهم من بطش الأب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استغاثة أم يتم تعذيب ابنها على يد والده، جاء فيها، "أب يعامل ابنه بعنف شديد ولا أستطيع أن أعمل أي شيء، يهددني بتشويه سمعتي، أرجوكم المساعدة والحماية منه، هي طريقة عقابه معانا أنا وابني يضرب ضرب شديد ويربط ثم يرميه فوق السطح ودهن جسمه عسل أسود علشان الحشرات تاكل جسمه، هذا الطفل عمره 6 سنوات ونصف، أرجو المساعدة ومكان أعيش في أنا وأولادي".

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