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وفاة أيفلين السويسرية رائدة مدارس صناعة الخزف بقرية تونس بالفيوم

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
الفيوم - ريهام على
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توفت أيفيلين السويسرية صاحبة مدارس الخزف بقرية تونس بالفيوم منذ قليل عن عمر يناهز ال 82 عاما وسوف يتم دفنها غدا الاربعاء الموافق 2 يونيو 2021 بمقابر المسيحيين بالقرية التانية بمركز يوسف الصديق.

منذ أكثر من نصف قرن من الزمان، انتقلت الفتاة السويسرية تُدعى "إيفلين بوريه، للعيش مع والدها في مصر، حيث كان يعمل هناك، أيْن تعرفت الشابة السويسرية التي درست الفنون التطبيقية في جامعة جنيف، على الشاعر الغنائي المصري سيد حجاب، فأحبته وتزوجته.

رغم أنها تبلغ من العمر 82 عامًا، قضت منهم 60 عامًا في مصر، إلا أن الفنانة السويسرية الأصل إيفلين بوريه، ذات الملامح الأوروبية، تعيش فى بيتها الريفى بالقرية، حياة الفلاحة المصرية البسيطة، تسير حافية القدمين، وتأكل الطعام الريفي، سعيدة بما قدمته، ولا تزال، تشبع هواياتها فى صناعة الفخار والخزف، وتشرف بنفسها على تعليم الراغبين، من أبناء وبنات القرية، صناعة الفخار والخزف اليدوي.

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