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مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين (فيديو)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 08:34 م
أمنية فوزي
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والإسكان، عن زيادة المخصصات المالية للبرامج التدريبية للفرق الطبية إلى 1.7 مليار جنيه.

ووجهت وزبرة الصحة، خلال تصريحاتها لـ فضائية "تين"، مساء اليوم الثلاثاء، الشكر لجميع الأطقم الطبية لجهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت "زايد"، عن وصول شحنة لقاحات فيروس كورونا يوم 5 يونيو من الصين، وشحنة أخرى في الأسبوع الثاني من شهر يونيو، وشحنة ثالثة بعد أسبوعين أو ثلاثة من كوفاكس، متابعة: "فيه دفعات من اللقاحات جاية وأرجو من الناس كلها إنها تسجل على الموقع لتلقي لقاح فيروس كورونا".

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