نادي المجد يصعد للممتاز ب

صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المجد السكندرى رسمياً إلى دورى الممتاز ب تغلبه على فريق مياه البحيرة بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث ليرتفع المجد إلى 64 نقطة ويتجمد رصيد المياه عند 43 نقطة .





وعقب المباراة عمت الأفراح والاحتفالات بين لاعبى الفريق وحملوا إسلام الصياد رئيس النادى على الأعناق تقديراً لجهوده .





وأسفرت باقى مباريات الجولة الثامنة والعشرون عن فوز القبارى على العبور بخمسة أهداف مقابل ثلاثة . د

وفاز فريق حوش عيسى على رشيد بخمسة أهداف مقابل هدفين .





وفاز اسكندرية البترول على كفر الدوار بهدف دون رد وبنفس النتيجة فاز إيتاى البارود على كفر بولين .





وفاز فريق الترام بقيادة محمد مرعى على نهضة العامرية بهدفين دون رد .





وحسم التعادل بهدف لكل فريق مباراة بدر مع الدلنجات وكذلك مباراة المعمورة مع دلفى .





وبذلك يصبح ترتيب المجموعة كالآتى :

1- المجد 64 نقطة

2 - الدلنجات 55 نقطة

3- اسكندرية للبترول 53 نقطة

4 - دلفى 50 نقطة

5 - المعموره 47 نقطة

6- مياه البحيرة 43 نقطة .

7 - إيتاى البارود 41 نقطة .

8 - الترام 40 نقطة

9 - العامرية 39 نقطة

10 - بدر 34 نقطة

11- القبارى 32 نقطة

12 - العبور 29 نقطة

13 - كفر الدوار 28 نقطة

14 - حوش عيسى 28 نقطة

15 - بولين 20 نقطة

16 - رشيد 8 نقاط .