Advertisements

تفاصيل تسريب صوتى لـ رئيس وزراء إثيوبيا.. "دماء هائلة وموت على السلطة" (فيديو)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 08:37 م
داليا الحسين
Advertisements

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مستعد للتضحية بالشعوب حتى لو كان شعب إثيوبيا كاشفا عن تسريب صوتي لآبي أحمد.

وتابع خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن آبي أحمد أكد في التسريب الصوتي أنه وحزبه فازا بالانتخابات المقبلة مما يؤكد النية في تزوير الانتخابات التي ستجرى يوم 21 من الشهر الجاري.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن رئيس الوزراء الأثيوبي اكد أنه مستمر لمدة 10 سنوات في السلطة وحال رحيله ستشهد البلاد دماء هائلة مما يؤكد عدم اكتراثه بدماء شعبه.

وعرض موسى التسجيل الصوتي المسرب باللغة الأمهرية المحلية والمترجم إلى اللغة العربية.

أخبار تهمك

كارتيرون يستقر على بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يقرر عودة هذا الثلاثي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 19 ساعة

أنشيلوتي يودع نجوم إيفرتون ويعلق على عودته لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 22 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

لابورتا يحدد شرط استمرار كومان

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا للمصريين حول كورونا

منذ أقل من ساعتين

قرارات عاجله.. «محلية النواب» تزف بشرى سارة لأهالي بوابات حدائق الأهرام بشأن «التوك توك»

منذ نصف ساعة

تصدرت "جوجل".. قائمة بأعراض مرض الفطر الأسود

منذ حوالي 6 ساعات

سانشيز يرحب بتدريب ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على مدافع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس طقس الأربعاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

منذ ساعتين و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:28 م

أنشيلوتي يودع نجوم إيفرتون ويعلق على عودته لريال مدريد

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

03:30 م

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس طقس الأربعاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

07:01 م

عاجل.. موسيماني يوافق على مدافع الأهلي

08:31 م

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

11:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»