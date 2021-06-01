تفاصيل تسريب صوتى لـ رئيس وزراء إثيوبيا.. "دماء هائلة وموت على السلطة" (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مستعد للتضحية بالشعوب حتى لو كان شعب إثيوبيا كاشفا عن تسريب صوتي لآبي أحمد.



وتابع خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن آبي أحمد أكد في التسريب الصوتي أنه وحزبه فازا بالانتخابات المقبلة مما يؤكد النية في تزوير الانتخابات التي ستجرى يوم 21 من الشهر الجاري.



وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن رئيس الوزراء الأثيوبي اكد أنه مستمر لمدة 10 سنوات في السلطة وحال رحيله ستشهد البلاد دماء هائلة مما يؤكد عدم اكتراثه بدماء شعبه.



وعرض موسى التسجيل الصوتي المسرب باللغة الأمهرية المحلية والمترجم إلى اللغة العربية.



