رفع 420 طن مخلفات وحملات نظافة بمركز دسوق في كفر الشيخ





شهدت قرى ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال نظافة ورفع القمامة والمتولد اليومي من أحياء مدينة دسوق وعدد من القرى، إذتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة، ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة، مؤكدة أنه تم رفع 420 طن مخلفات بمختلف الاماكن بمركز ومدينة دسوق، منهم 90 طن مخلفات من قرية سنهور المدينة.



وأكدت رئيس مركز ومدينة دسوق، أنها تابعت أعمال رش وتعقيم قرية سنهور المدينة، بمشاركة وحدة التدخل السريع وجهاز النظافة بالقرية، والحملة المكبرة لرفع كفاءة النظافة بها،بمشاركة 3 عربات حمولة 20 طن، و5 عربات حمولة 5 طن وجرارين و3 لوادر، مستهدفة أماكن التجمعات أمام مسجد الطباخين والسنترال وكوبري الحمصة، حارة الظهارة وحارة السابعة، وطريق المحطة كوبري الجمعية، وكوبري الفريق، وعزبة أم يوسف،والتراكمات بأرض فضاء وعقب الانتهاء من الحملة تم رش وتطهير الشوارع التى تم رفع القمامة منها.



فيما أشرف العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على المرور على مواقع محطات الرفع ومحطة المعالجة، مشيرًا إلي الموقف التنفيذي للمحطات؛ المحطة الفرعية مدني 98 % كهروميكانيك 96 % المحطة الرئيسية مدني 95 %كهروميكانيك 90 % محطة المعالجه مدني 90 % كهروميكانيك 80 %، وجاري الانتهاء من جميع الاعمال بالمدنية والكهروميكانيكية بمحطات الرفع الفرعية والرئيسية بالنرجس والسلام، كذا جاري الانتهاء من أعمال الموقع العام بمحطة المعالجه بقرية الحماد من أعمال البردورات والارصفة والطرق وتركيب المهمات الميكانيكية بالوحدات المختلفة.



كما تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، سير العمل بمنظومة النظافة واستمرار أعمال النظافة بالإضافة الى نظافة الجزر الوسطي من الحشائش الضارة وكذا نظافة الشوارع بمناطق المدينة المختلفة من كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات، بالإضافة الى إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولًا بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها، كذا صيانة الاعمدة وكشافات الإنارة بالتنسيق مع قسم الكهرباء والمرافق والصيانة بالمدينة.



بالاضافة إلي ضرورة رفع كفاءة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالمدينة لتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم وبالإضافة الي متابعة الإجراءات الصحية وتكثيف الحملات الصحية لرش المبيدات للقضاء على الباعوض، واستمرار أعمال الرش يوميًا بالفترة الصباحية الساعة الخامسة صباحًا وكذالك الفترة المسائية الساعة السابعة مساء واستكمال اعمال رفع كفاءة الشوارع الميادين وبصفة خاصة من مداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية ونظافة الشواطئ من الحشائش وتسوية التربة الرملية.