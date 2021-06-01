ياسمين رئيس تتعاقد لبطولة مسلسل 60 دقيقة على منصة شاهد





بعد نجاحها الساحق في موسم رمضان بمسلسل ملوك الجدعنة، تستعد النجمة ياسمين رئيس لتصوير مسلسلها 60 دقيقة والذي تتصدر بطولته ليُعرض على منصة شاهد، المسلسل مكوّن من 9 حلقات، والمقرر البدء في تصويره قريبًا، وينتمي العمل إلى نوعية الإثارة والتشويق، تأليف محمد أمين عبية، وإخراج مريم أحمدي.





وقالت ياسمين رئيس "أحب نوعية المسلسلات القصيرة، خاصةً عندما تكون مكثّفة ومليئة بالاحداث مثل 60 دقيقة، لذلك متحمسة جدًا لبطولة هذا المسلسل، فهو أول بطولة لي على منصة شاهد، وأقوم فيه بشخصية فتاة تدعى ياسمين، ونوعية المسلسل إثارة وتشويق، وهذا ما سيجعل تتابُع الأحداث الـ 9 حلقات في منتهى القوة"





يأتي هذا بعد أقل من أسبوع من إطلاق كليب حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت، والذي شاركت بطولته مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، واحتل الكليب تريند يوتيوب منذ انطلاقه حتى الآن، كما تصدّرت ياسمين رئيس تريند تويتر وجوجل وحصد الكليب حتى الآن 9 مليون مشاهدة في أقل من 6 أيام.



