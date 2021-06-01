مي الغيطي تكشف جديد أعمالها الفنية في "الالا لاند" على "محطة مصر"









حلت الفنانة مي الغيطي، ضيفة على برنامج "الالا لاند"، الذي يذاع عبر "محطة مصر "، حيث كان في استقبالها الإعلامي الكبير أسامة منير.





وكشفت مي الغيطي، خلال اللقاء عن أعمالها الحصرية، و كواليس مشاركتها في الفيلم القصير "ندى" والجوائز الذي حصدها، بجانب الحديث عن تجربتها المختلفة في مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة" ورأيها في تقارب القصص الحقيقية بكواليس فيلم "بنات ثانوي".



