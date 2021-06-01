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قرارات عاجله.. «محلية النواب» تزف بشرى سارة لأهالي بوابات حدائق الأهرام بشأن «التوك توك»

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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اجتمعت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، فى شأن انتشار الأنشطة أسفل العمارات بالمخالفة للاشتراطات، وانتشار التوك توك، وغيرها من المشكلات التى تواجه منطقة حدائق الأهرام.

• توصية بحصر عدد مخالفات المباني بحدائق الأهرام

من جانبها أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيه الحكومة بحصر عدد مخالفات المباني القائمة في منطقة حدائق الأهرام، وكذلك حصر عدد طلبات التصالح التى تم التقدم بها، وضرورة معرفة رؤية حى الهرم فى التعامل مع الطلبات التى يتم فحصها أو البت فيها، حيث دعت اللجنة إلى أهمية التنسيق بين حى الهرم وجمعية صحراء الأهرام بتوجيه ملاك قطع الأراضى الفضاء استنادا إلى العقود المبرمة والاشتراطات الخاصة بالبناء بين المالك والجمعية، وبما لدى حى الهرم من ولاية لضبط الإيقاع البيئى فى النطاق الجغرافى، مع إحاطة تلك الأراضى بأسوار واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.


• توصية بدراسة الوضع القائم بالمحال والأنشطة التجارية المخالفة للتعاقد والاشتراطات البنائية

وأوصت اللجنة، بدراسة الوضع القائم بالمحال والأنشطة التجارية المخالفة للتعاقد والاشتراطات البنائية والآلية للتعامل الواقعى مع هذه الأنشطة، مطالبة بضرورة التنسيق بين كل من محافظة الجيزة وهيئة نظافة الجيزة وحي الهرم ووزارة البيئة حول الطريقة المثلي لإدارة هذا الملف وصورة العقد بين هيئة التعاونيات والجمعية لفحصها ولتحديد المسئوليات، كما أعلنت اللجنة تحديد جلسة بعد 30 يوما بحضور رؤساء مجالس إدارات الجمعيات وأمين الصندوق وهيئة التعاونيات لمناقشة كافة الإشكاليات ووضع الحلول اللازمة لها.


• منطقة مقرون بها اسم حدائق لا تمت للواقع بصلة

واستعرض الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، طلبات الإحاطة، قائلا: «أى منطقة مقرون بها اسم حدائق لا تمت للواقع بصلة، مستشهدا بالأوضاع فى حدائق الأهرام»


• الناس تايهة بين حي الهرم وجمعية صحراء الأهرام

وقال النائب: «الناس تايهة بين حي الهرم وجمعية صحراء الأهرام، لذلك لابد من معرفة المسئول عن منطقة حدائق الأهرام"، متابعا: "لحل هذه الأزمة لابد من تغيير الجمعية أو نقل تبعية حدائق الأهرام إلى حي الهرم أو لهيئة المجتمعات العمرانية».

• المطالبة باستبدال التوك توك بوسيلة نقل محترمة

وأشار إلى أن "التوك توك" وسيلة المواصلات الوحيدة داخل حدائق الأهرام وهو فى نفس الوقت مصدر الخطورة وعدم الاستقرار الأمني، مطالبا باستبدالها بوسيلة نقل محترمة.

• تأمين بوابات حدائق الأهرام لمنع دخول التوك توك من الغد

من جانبه أعلن اللواء خالد عسر، رئيس حي الهرم، أنه سيصدر قرار غدا 2 يونيو من هيئة التعاونيات بتولي شركة «فالكون» تأمين بوابات حدائق الأهرام، مشيرا إلى أن ذلك سيمنع دخول التوك توك نهائيا، قائلا: «التوك توك اللي هيخرج من الحدائق مش هيدخل تاني»، معلنا عن وجود حملات بالتعاون مع المرور الموجود بحدائق الأهرام لإخراج التوك توك بدون رجوع.


• بعض البوابين عاملين مخازن للتوك توك على طريقة البيه البواب

وتدخل هشام حسين، رئيس حي الهرم، قائلا: هناك بعض الأسماء المعروفة لديها 20 و30 توك توك مشغلة الناس عليهم ودول محدش بيقدر يقربلهم، وبعض البوابين عاملين مخازن للتوك توك على طريقة البيه البواب اللي بيكون أغنى من السكان، بينما رد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "مفيش حد فوق القانون، هاتلي أسماء الناس دي ونشوف هنتعامل معاهم ازاي".


• الجونة اللي فيها أغنى السائحين موجود بها توك توك

كما أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ما تناوله النائب هشام حسين في منتهى الأهمية بسبب حالة الإهمال والتردي الذي تعانيه هذه المنطقة، مشيرا إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دوري بحضور رئيس التعاونيات ورئيس الحي وجمعية صحراء الأهرام لمتابعة الأزمة ووضع الحلول اللازمة.

وبشأن التوك توك، قال: «الجونة اللي فيها أغنى السائحين موجود بها توك توك ولكن له خطوط سير وأرقام»، مشيرا إلى أن معالجة أزمة التوك توك مرتبطة بالبعد الاجتماعي وهو ما يجعل الحكومة غير قادرة على حل المشكلة، موضحًا أن حل الأزمة يتطلب الحد الأدنى للتنظيم، من خلال ترقيم التوك توك وعمل خطوط سير محددة.

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