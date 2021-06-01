داعية: إذا رفض الرجل دعوة زوجته للفراش فهو "آثم"



قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن السيدة عائشة رضي الله عنها، عندما سئُلت عن خلق الرسول، قالت: "كان خلقه القرآن الكريم".



وتابع الداعية الإسلامي، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الرسول في حجة الوداع وقف أمام 100 ألف من المسلمين، وقال: "استوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن عوان عندكم"، أي أسيرات بمعنى أن المرأة غير قادرة على الزواج بشخص آخر وهي على ذمتك.



وأضاف أن حديث: "ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم" ضعيف، ولكن المقولة صحيحة، موضحًا أن الجميع يحفظ قول الرسول: "إذَا دعَا الرَّجُلُ امْرأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فلَمْ تَأْتِهِ فَبَات غَضْبانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنتهَا الملائكَةُ حَتَّى تُصْبحَ.. وفي روايةٍ لهما: إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجهَا لَعنتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ"، وهذا الأمر ينطبق على الرجل.



ولفت الداعية الإسلامي، إلى أن المرأة إذا دعت زوجها إلى الفراش وأبى فهو أثم، بدليل قوه تعالى: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ".



