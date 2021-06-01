مصرع طفلة سقطت من الطابق السادس بمايو

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الثلاثاء، بعد سقوطها من شرفة منزلها بالطابق السادس بمدينة 15 مايو.



تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، إخطارًا بمصرع طفلة سقطت من الطابق السادس بمنطقة 15 مايو، وبالانتقال تبين سقوطها من شرفة منزلها أثناء لهوها في شرفة الشقة وانشغال والدتها عنها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بالتحفظ علي الجثة وإرسال إلي المشرحة لبيان سبب الوفاة.